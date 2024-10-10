Podemos Lideri'nden İsrail'e Tepki

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İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait gözlem kulesini hedef aldığı saldırıyı "barbarlık" olarak tanımlayarak tepki gösterdi, İsrail'e destek veren ülkeleri eleştirdi.

Belarra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör devleti İsrail'in, mavi berelilerin, yani uluslararası toplumun Lübnan'daki karargahını bombaladığını öğrendik. Bir yıl boyunca söyledik, barbarlığa zamanında son vermezseniz barbarlık sizi de beraberinde sürükleyecektir ve şu anda gördüğümüz şey budur." dedi.

"İsrail'in, hiçbir ceza almadan bölgedeki 5 kadar ülkeyi bombalamasına izin verildiğini ve 1 yıldır kesinlikle masum kadın, çocuk ve erkeklere karşı soykırım yapıldığını, insanların (İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu'nun ellerinde öldürüldüğünü" söyleyen Belarra, şöyle devam etti:

"Bu soykırımı, bu katili durdurmamız gerekiyor ve bunun için de İsrail'in bu suçu işlemesi için gerekli siyasi ve ekonomik kılıfı sağlayan ABD ve Batılı ülkelerin karmaşıklığının ortadan kaldırılması gerekiyor."

Podemos lideri, "Huzurlu dünya inşa etmek için işe, insan hayatına eşi benzeri görülmemiş saldırı gerçekleştirenleri durdurmakla başlamalıyız." dedi.

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.