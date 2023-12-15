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POLAT çifti soruşturmasında yeni şüpheliler - Son Dakika
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POLAT çifti soruşturmasında yeni şüpheliler

POLAT çifti soruşturmasında yasadışı bahis suçlamasında ceza alan Veysel Şahin ve Derkan Başer şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi.

15.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:31
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? POLAT çifti soruşturmasında yasadışı bahis suçlamasında ceza alan Veysel Şahin ve Derkan Başer şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin ve Dilan Polat'ında aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak adlandırdığı fotoğraftaki fenomenlerin mal varlıklarına el konularak, 12 şirkete kayyım atanmasına karar verilmişti.

2 ŞÜPHELİ DAHA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında bir Masak raporu daha dosyaya eklendi. Ayrıca daha önce yasadışı bahis suçundan ceza alan Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli olarak dosyaya dahil edildi.

POLAT çifti soruşturmasında yeni şüpheliler
Kaynak: DHA
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