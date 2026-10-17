Polatlı\'da sağanak mevsimlik işçi çadırlarını su bastı, 6\'sı çocuk 25 kişi etkilendi

Polatlı'da sağanak mevsimlik işçi çadırlarını su bastı, 6'sı çocuk 25 kişi etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polatlı Karailyas'ta sağanak, mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını su bastı; 6'sı çocuk 25 kişi etkilendi. AFAD bilgilendirmesiyle PAAK sevk edildi, Kızılay yardıma geçti; Kaymakam Kantay çadırları ziyaret ederek yakacak, gıda ve battaniye desteği sağlanacağını söyledi.
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Su baskınından 6'sı çocuk 25 kişi etkilendi.
Olay, ilçeye bağlı Karailyas Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. AFAD'ın bilgilendirmesi üzerine bölgeye Polatlı Avcılar Arama Kurtarma Derneği (PAAK) ekipleri sevk edildi. Türk Kızılay Polatlı ekipleri de yardım çalışmaları için harekete geçti.
KAYMAKAM KANTAY ÇADIRDAKİLERİ ZİYARET ETTİ
Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, su basan çadırları ziyaret ederek tarım işçileriyle görüştü. İşçilerin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kantay, yakacak, gıda, battaniye ve çadır desteği sağlanacağını belirterek, "Devlet her zaman 18 yaşında. Sizlerin yanındayız" dedi.
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