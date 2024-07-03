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Poliport'a yarım milyon lira ceza

KOCAELİ - Polisan Holding'e ait Poliport Limanı'na, gemiden yük indirme işlemi yapılırken çevre kirliliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle 464 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

"Gerda S" isimli gemiden limana indirilen yükün simsiyah dumanı İzmit Körfezi'ne yayılmıştı. Bugün Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, çevre kirliliğine sebebiyet verildiğinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekiplerinin sevk edildiği ifade edilerek, "Bahse konu limanın kamera kayıtlarında geriye doğru yapılan incelemede, gemi tahliyesindeki toz kirliliğinin 25 Haziran 2024 tarihinde yaşandığının anlaşılması üzerine ilgili tesise çevre kirliliğine sebebiyet vermekten 464 bin 585 TL idari para ceza uygulanmıştır" denildi.