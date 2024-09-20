Polis Asansörde Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis Asansörde Mahsur Kaldı

Polis Asansörde Mahsur Kaldı

Antalya'da, şüpheli ölüm ihbarıyla giden polisler asansörde 45 dakika mahsur kaldı.

20.09.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da şüpheli ölüm olayına gittikleri binada bindikleri asansörde 6'ncı katta mahsur kalan polisler, 45 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 565 Sokak'taki 8 katlı apartmanın en üst katında oturan Fatma Evyapan'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde kontrol için eve geldi. Evyapan kapıyı açmayınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, balkondan eve girip kapıyı açtı. İçeri giren sağlık ekibi, Fatma Evyapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Adrese cinayet büro amirliği, suç araştırma ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

45 DAKİKADA ÇIKARILDI

Polis ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra saat 14.00 sıralarında 8'inci kattan asansöre bindi. Asansör 6'ncı kata geldiği sırada arızalandı. Ekipler asansördeki butona basarak yardım istedi. Binada oturanlar fren sistemi kilitlenen asansörü çalıştıramadı. Bir vatandaş üst katta kapısı açılan asansörün iç sürgü kapısının kablosunu kopartıp, polislerin rahat nefes alabilmesini sağladı. Binaya itfaiye ve asansör firması çalışanları çağrıldı. Gelen ekipler, 45 dakikalık çalışmayla mahsur kalan polisleri asansörden çıkardı. Bu sırada bazı kişiler, polislere su verdi.

Hayatını kaybeden Fatma Evyapan'ın cenazesi, merdivenden indirilip cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada apartman girişindeki Evyapan'ın yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Antalya, Cinayet, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Asansörde Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 18:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Polis Asansörde Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement