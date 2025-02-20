Polis Ekipleri Sokak Hayvanlarını Unutmadı

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ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, kış şartlarında besin kaynakları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Polis ekipleri ormanlık alanda yaşayan köpekler için kuru mama bıraktı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, ormanda besin kaynakları azalan köpekleri unutmadı Polis ekipleri bu alanlarda yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulmakta zorlanan ve besin kaynakları azalan köpekler için çalışma başlattı. Ekipler tarafından ormanlık alanlara kuru mama bırakıldı. Ekiplerin çalışmalarının İstanbul'daki kar yağışının etkisi azalana kadar süreceği öğrenildi.