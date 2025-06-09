Polis, Göçmen Protestosunda Muhabiri Vurdu

- ABD polisi göçmen protestoları sırasında yayın yapan muhabiri plastik mermiyle vurdu

LOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles şehrinde polis, Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar sırasında yayın yapan Avustralyalı haber kanalı 9News muhabiri Lauren Toması'yı, plastik mermiyle bacağından vurdu.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, protestolar nedeniyle 2 bin Ulusal Muhafız askerini Los Angeles'a konuşlandırması çatışmaların tırmanmasına neden olurken, bölgede yayın yapan gazeteciler de zor anlar yaşıyor. Los Angeles polisi, protestolar sırasında yayın yapan Avustralyalı haber kanalı 9News muhabiri Lauren Toması'yı, plastik mermiyle bacağından vurdu. Polis tarafından hedef alınan Toması, bölgeden uzaklaştığı sırada çevredekilerden gelen "İyi misin" sorularına "İyiyim" yanıtını verdi.