Polis Haftası için özel videolar hazırlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı, "Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla özel videolar hazırladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, Türk Polis Teşkilatının çeşitli birimleri tanıtıldı.

Vatandaşların gündelik yaşamlarında yanlarında olan ve en zorlu anlarda yardıma koşan polis birimlerinin yer aldığı video serileri, 10 Nisan'da yayımlanacak olan tanıtım filmiyle final yapacak.