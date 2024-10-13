Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı - Son Dakika
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Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

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Konya'da sinir krizi geçirip ihbar üzerine eve gelen polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırgan Emre Köroğlu'nun, son 1 yılda karıştığı suçlardan dolayı 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Köroğlu'nun ayrıca "oto hırsızlığı", "yaralama", "uyuşturucu kullanmak" ve "yağma" gibi suçlardan 33 kaydının olduğu da öğrenildi.

13.10.2024 14:39
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Konya'da polis memuru Mustafa Topuz (38), sağlık görevlilerine eşlik etmek için gittiği ihbarda sinir krize geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu'nun (29) saldırısında sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Köroğlu'nun son 1 yılda karıştığı suçlardan dolayı 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ve 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir kişinin sinir krize geçirdiği ihbarı geldi. Bunun üzerine adrese polis, eşliğinde sağlık görevlisi sevk ekildi. Ekipler evin önünde kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu, elinde bıçakla saldırdı.

7 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

Saldırıda polis memuru Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Başka bir polis memuru tarafından sırtından vurulan saldırgan, hafif yaralandı. Polis memuru Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan ise başka bir ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Topuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SON 1 YILDA 10 KEZ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Saldırgan Emre Köroglu'nun, 'oto hırsızlığı', 'yaralama', 'uyuşturucu kullanmak', 'yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu ve son 1 yılda karıştığı suçlar nedeniyle 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın ve Emniyet Müdürü Mevlüt Karabulut da hastaneye giderek doktorlardan polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Özgür Özer:
    Serbest bırakan adalet görevlilerininde başlarına gelmesi dileği ile… 45 1 Yanıtla
  • Ersin Çerkes:
    Bu piskopatları da dışarda dolaştırın türkiye adaleti ne diyeyim bilemedim bunları yakalayıp salacaksanız burakın millet versin cezasını o zaman bunların bu işi siz yapamıyorsunuz 17 0 Yanıtla
  • Ahmet Teke:
    Ya arkadas 1 yilda 10 gozalti ama serbest toplamda 33 suc kaydi..Bu nasil bir adalet..Polisimize acil sifalar. 13 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bu inanlar bizim aramızda dolaşıyor öylemi Sizin adaletiniz kurusun 12 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    33 nedir abi. bu kadar mi koptu ulkeyi yonetenler vatandastan. yemin ederim kimse yonetmese basi bos olsak anca bukadar olur. adalet bakani ne is yapar ? 9 0 Yanıtla
  • Zafer Gök:
    36 suç kaydı olan adamın dışarıda ne işi var 5 0 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç:
    Erdoğan Erdoğan Erdoğan 4 0 Yanıtla
  • Frank Leone:
    Adalet Adalet Adalet. 2 0 Yanıtla
  • okan:
    Şimdi burda Akp ye mal eden mallar anayasanın 1985 te yazıldığını bilmezler ceza anayasası dahil adam anayasayı değiştirmek için çağrı yapıyor gök yok çünkü ne kadar böyle olay olursa muhalefetin işine gelir çıkıpta bunları hemen cezalandıralım hadi kanun çıkaralım diyen bir tane chp milletvekili yok varsa yassın 0 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Infaz yasasını kaldır idamı getir.uyusturucuya egil.satana idam getir.cezaevlerini arttır.bak o zaman duzeliyirmu duzelmiyormu.ha ama.once su zihniyetini bi degistir.onunla ugrasiyoruz hepsi gerisi olur. 0 0 Yanıtla
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