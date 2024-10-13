Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

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Konya'da polis memuru Mustafa Topuz (38), sağlık görevlilerine eşlik etmek için gittiği ihbarda sinir krize geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu'nun (29) saldırısında sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Köroğlu'nun son 1 yılda karıştığı suçlardan dolayı 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ve 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir kişinin sinir krize geçirdiği ihbarı geldi. Bunun üzerine adrese polis, eşliğinde sağlık görevlisi sevk ekildi. Ekipler evin önünde kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu, elinde bıçakla saldırdı.

7 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

Saldırıda polis memuru Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Başka bir polis memuru tarafından sırtından vurulan saldırgan, hafif yaralandı. Polis memuru Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan ise başka bir ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Topuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SON 1 YILDA 10 KEZ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Saldırgan Emre Köroglu'nun, 'oto hırsızlığı', 'yaralama', 'uyuşturucu kullanmak', 'yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu ve son 1 yılda karıştığı suçlar nedeniyle 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın ve Emniyet Müdürü Mevlüt Karabulut da hastaneye giderek doktorlardan polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.