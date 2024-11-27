Polis Memuru Cinayetten Suçlu Bulundu

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Avustralya'da jüri, huzurevinde yaşayan 95 yaşındaki kadını elektroşok tabancasıyla vurarak ölümüne sebep olan polis memurunu cinayetten suçlu buldu.

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Mayıs 2023'te Clare Nowland'i elektroşok silahıyla vuran polis memuru Kristian White'ın yargılandığı davanın duruşması, Yeni Güney Galler eyaletindeki yüksek mahkemede yapıldı.

Jüri, White'ı cinayetten suçlu bulurken polis memuru hakkındaki tutuklanma talebi ve kefalet hakkı konularının değerlendirilmesi için yarın yeni bir duruşma yapılacağı belirtildi.

Elektroşok tabancasıyla vurulduktan bir hafta sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 95 yaşındaki Nowland'ın ailesi, hakim, jüri üyeleri ve savcılık ekibine teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Webb: "White'ın istihdam durumu inceleme altında"

Yeni Güney Galler Emniyet Müdürü Karen Webb, olayın hiç yaşanmaması gerektiğini belirterek yaşlı kadının ailesine başsağlığı diledi.

Jüri tarafından cinayetten suçlu bulunan White'ın istihdam durumunun "inceleme altında" olduğunu belirten Webb, "(White'ın) istihdamı yasal bir sürece bağlı. Bu konu hakkında gelecek hafta nihai değerlendirmeyi yapacağımı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

White ve bir başka polis memuru, 17 Mayıs 2023'te elinde iki bıçak tutan Nowland'in yürüteçle huzurevinde dolaştığı ve diğer sakinlerin odasına girdiği ihbarı üzerine, olay yerine gitmişti.

White, bunama (demans) belirtileri gösteren Nowland'i yaklaşık 3 dakika süren ikna çabaları sonuç vermeyince elektroşok tabancasıyla vurmuştu.

Bunun üzerine Nowland, yere düşerek başını çarpmış ve hastaneye kaldırılmış, bir hafta sonra beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti.