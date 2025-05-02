Polis Memuruna Altın İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis Memuruna Altın İddiası

Polis Memuruna Altın İddiası

Depremde ölenlerin altınlarını geri alan polis memuru E.C. yargılanacak, iki kez ihraç edildi.

02.05.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok'ta hayatını kaybedenlerin altınlarını yakınlarına tutanakla teslim eden polis memuru E.C. (30), iddiaya göre daha sonra "Başka altınlar da bulundu. Savcı incelemesinin ardından geri teslim edeceğim" diyerek geri aldı. Bu zamana kadar altınları teslim etmeyip, görevinden istifa eden E.C. hakkında 2 kez 'Devlet memurluğundan çıkarma' cezası verildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından E.C.'nin yargılamasına başlanacağı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yıkılan İhsan Bayram Sitesi'nin C Blok'unda 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkazdan çıkarılan apartman sakinlerinin altınları ise Yüzüncüyıl Polis Merkezi'ne götürüldü. Görevli polis memuru E.C., enkazda hayatını kaybedenlerin yakınlarına güvenlik kamerası bulunan odada tutanak düzenleyerek altınları teslim etti.

TESLİM ETTİĞİ ALTINLARI GERİ ALDI

Polis memuru E.C., iddiaya göre, bir süre sonra ölenlerin yakınlarını telefonla arayarak, "Ailenize ait başka altınlar da bulundu. Hepsinin tek tutanak ile teslim edilmesi gerekiyor. Verilen altınları polis merkezine getirin, savcı incelemesinin ardından geri teslim edeceğim" dedi. Daha sonra E.C., polis aracıyla evlerine gittiği depremzedelerin altınlarını geri aldı. Ayrıca E.C., altınları bozdurduğu için teslim edemeyen Orhan Boncukluoğlu'na, "Tanıdığım bir kuyumcum var. Onun dükkanına git, altınları yeniden yaptırıp, bana teslim et" dedi. Boncukluoğlu tekrar altında alıp E.C.'ye verdi.

ALTINLARI ALAMAYANLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Aradan geçen bir yıla rağmen altınlar teslim edilmeyince hayatını kaybedenlerin yakınları durumdan şüphelendi. Telefonla aradıkları E.C. de şüpheli yanıtlar verince aileler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirip, soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan E.C. suçlamaları reddetti.

İHRAÇ EDİLDİ

Konuyla ilgili incelemeler devam ederken E.C., görevinden istifa etti ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 kez 'Devlet memurluğundan çıkarma' cezası verdi. Polis memuru E.C. hakkında 'Zimmet', 'Görevi kötüye kullanma', 'İrtikap', 'Denetim grevinin ihmali', 'Rüşvet' ve soruşturma sırasında belirlenecek diğer suçlardan dava açıldı. İddianamenin hazırlanmasının ardından E.C.'nin yargılamasının başlayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Olaylar, Güncel, Deprem, Yargı, Polis, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memuruna Altın İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:20:46. #7.11#
SON DAKİKA: Polis Memuruna Altın İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.