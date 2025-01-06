Polis Memuruna Çarpan Motosiklet Sürücüsü Serbest

Üsküdar'da görevli polis memuruna çarpan motosikletin sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuzguncuk sahil yolunda, trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuruna çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsü G.D. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, G.D'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Üsküdar'da dün hasarlı trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
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