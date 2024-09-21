Polis Memurundan Nefes Kurtaran Müdahale

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Ankara'da bir polis memuru, nefes alamayan taksiciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tutan polis memuru Gökhan Dağkıran, bir taksinin yavaşladığını fark etti.

Dağkıran, taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını görünce önce sırtına vurarak müdahale etti.

Sürücünün durumunda değişiklik olmayınca Heimlich manevrası uygulayan Dağkıran, taksicinin nefes almasını sağladı.

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.