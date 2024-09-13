Polis Müdahalesi, Polonez İşçilerini Hedef Aldı - Son Dakika
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Polis Müdahalesi, Polonez İşçilerini Hedef Aldı

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Çatalca'daki Polonez fabrikası önünde eylem yapan işçilere polis müdahale etti, biber gazı kullanıldı.

13.09.2024 19:23
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(İSTANBUL) - Sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 57 gündür Çatalca'daki Polonez fabrikası önünde eylem yapan işçilere ve onları destekleyen gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedede polisin biber gazı kullanması sonucu fenalaşanlar ve hastaneye kaldırılanlar olduğu bildirildi.

Polonez işçileri, Tek Gıda İş sendikasına üye olan 143 işçinin işten atıldığını belirterek eyleme başlamıştı. Çatalca'da kurulu Polonez fabrikasının önünde devam eden eylemde işçiler işverenin kolluk kuvvetleri desteğiyle fabrikaya işçi soktuğunu belirterek tepki gösterdi. Polis eylemlerini sürdüren işçileri fabrika önünden uzaklaşmaya çalışırken arbede yaşandı. Kadınlı erkekli işçi grubu, "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı atarken polisin biber gazı da kullandığı arbede sırasında fenalaşanlar oldu.

"Tüm çabalara rağmen direniş kazanacak!"

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü "57 gündür fabrika önünde direnen işçilere bir kez daha patronların talimatıyla polis saldırarak, direniş alanını dağıtmaya çalışıyor. Tüm çabalara rağmen direniş kazanacak! Esenyurt İlçe Sekreterimiz Yusuf Ulu, Polonez işçilerine yapılan polis saldırısında yoğun biber gazı kullanımından dolayı bayılarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerden yaralanan, baygınlık geçiren, ambulansla hastaneye yetiştirilenler var" paylaşımı yaptı.

"Kolluk kuvvetleri mahiyetinde fabrikaya işçi sokamazsınız"

Tek Gıda İş temsilcileri de "İşçiye yapılan saldırının hesabı sorulacak! Biz dedik bu saatten sonra mevzi vermeyiz. Kolluk kuvvetleri mahiyetinde fabrikaya işçi sokamazsınız. Buna izin vermeyiz. İşçi işten atılan işçilerin üstüne basıp fabrikaya girebilir. Aksi bir durum pazarlık unsuru olamaz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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