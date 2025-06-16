Olay, 12 Haziran akşamı Kızılay'daki Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede toplanarak izinsiz gösteri yapan gruba, polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan ve ellerindeki flamaların sopalarıyla polise saldıran gruba müdahale edildi. Olayla ilgili E.T. (24), H.G. (62), S.T. (20), M.A.A. (20), N.T. (20) ve A.O. (22), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Polise Saldıran 6 Şüpheli Serbest - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?