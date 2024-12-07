Polisten Akü Yardımı

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Bingöl'de trafikte aracının aküsü biten sürücüye polis ekipleri yardım etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde Zeki Ergezen Bulvarında bir vatandaş sinyalizasyon ışıklarında aracını çalıştıramadı.

Aracından inip yaşanan sorunun anlamaya çalışan sürücüye, trafik seyrinde yaşanan yavaşlamayı fark eden polis ekipleri yardım etti.

Aracın aküsünün bittiğini fark eden polisler, ekip aracından takviye sağlayarak aracın çalıştırmasına yardımcı oldu.

Aracı çalıştırılan vatandaş, yoluna devam etti.