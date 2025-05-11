Polisten korkan çocuklara sevgi dolu yaklaşım

DÜZCE - Düzce'de Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine eğitim veren trafik polisleri, sevimli ve samimi yaklaşımlarıyla çocukların gönlünü kazandı.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası kapsamında eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Melenpark'ta bulunan Trafik Eğitim Merkezi'nde anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitim sırasında bir trafik polisinin çocuklara sevgi ve içtenlikle yaklaşması dikkat çekti.

Çocukların polislerden korkmaması gerektiğini vurgulayan trafik polisi, "Biz sizi korumak için ayıyı bile döveriz, arıyı bile yakalarız. Biz çocukları çok severiz. Polisten korkulmaz; polis, sizin koruyucunuzdur" ifadelerini kullandı.