Polisten Öğrencilere Bayram Sürprizi

AMASYA'da polis, okul çıkışı öğrencilere '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anonslu sürpriz yaptı. Polislerin ekip aracına aldığı öğrenciler, anons yaparak arkadaşlarının bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeleriçi İlkokulu'nun önünde görev yaparken, çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak için öğrencileri ekip aracına oturttu. Megafonu eline alan öğrenciler, arkadaşlarına "Bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diyerek anons yaptı. Çevredeki öğrenciler ve veliler, sürpriz kutlamaya alkışlarla eşlik etti.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA