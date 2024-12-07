Polonez İşçileri Ankara'ya Yürüyüşte

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Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılınca 141 gün önce direnişe başlayan Polonez işçilerinin, Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" ikinci gününde. Geceyi Çatalca Adliyesi önünde geçiren işçiler sabah saatlarında yürüyüşe devam etmek istedi ancak önleri çevik kuvvet tarafından kesildi. İşçiler oturma eylemi başlattı. İşçiler, "Çalmadık, çırpmadık, hakkımızı aradık" sloganı attı.

TÜRK-İŞ'e bağlı TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları için işten atılan bir grup işçinin direnişi 5. ayına yaklaşırken, işçiler dün sabah Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatacaklarını duyurmuştu. Sabah saatlerinde fabrikanın önünde toplanmaya başlayan işçilerin önü çevik kuvvet tarafından kesildi. "Hak, Hukuk, Adalet", "Ankara, Ankara, duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri" şeklinde slogan atan, sendika önlükleri ve ellerindeki bayraklarla yürümek isteyen işçilere izin verilmedi. 5 işçi gözaltına alındı.

Barikat aşıldı, yürüyüş başladı

Sendika yöneticileriyle polis yetkilileri arasında görüşmeler devam etti ve bir süre sonra barikat aşıldı. Polonez fabrikasından Çatalca Adliyesi'ne kadar yürüyen işçiler, "Biz bu yola baş koyduk, geri dönüş yok", "Hak, Hukuk, Adalet", "Direne direne, direnişten zafere", "Gemileri yaktık geri dönüş yok", "İşçiye değil patrona barikat" sloganları attı.

İkinci günde de engel

Geceyi Çatalca Adliyesi önünde geçiren işçiler sabah kaldırımda tek sıra oluşturup yürüyüşlerine devam etmek istedi. Zaman zaman polis yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Aralarında TEK GIDA-İŞ örgütlenme uzmanları Yunus Durdu ile Suat Karlıkaya'nın da bulunduğu işçiler, Anayasa'nın 51. maddesini anımsatarak haklarını arayacaklarını vurguladılar. Polis yetkilileri ise Toplantı, Gösteri ve Yürüyüşleri hakkındaki kanunu anımsatarak karayolunda yürüyüş yapılamayacağını savundu.

Görüşmeler sonuç vermeyince işçiler Çatalca Adliyesi önünde açlık grevine ve oturma eylemine başladı. İşçiler "Çalmadık, çırpmadık, hakkımızı aradık" sloganı ile hak arama mücadelelerinde kararlı olduklarını dile getirdiler.