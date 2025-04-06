Porsuk Çayı'nda Ekskavatör Çamura Gömüldü

Porsuk Çayı'nı temizleyen 30 tonluk dev ekskavatör çamura gömüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın dibini temizleme çalışmalarında bulunan ekskavatör çamur ve balçığa adeta gömülürken, iş makinasını çıkarmak için başka bir ekskavatör ve kepçe çalışma başlattı. Çamura gömülen 30 tonluk ekskavatör dron ile havadan görüntülendi.

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan Kanlıkavak Parkı'ndan geçen Porsuk Çayı'nda yapılan temizlikten dolayı su kesilmişti. Suyun kesilmesinin ardından ekskavatör ve kamyonlarla Çay dibindeki balçık ve çamur temizlenmeye başlanmıştı. Bugün de süren çalışmalar sırasında 2 ekskavatörden biri, çamura ve balçığa saplandı. Mahsur kaldığı yerden çıkmaya çalışan 30 tonluk ekskavatörün operatörünün manevraları sonucu, iş makinası iyice çamura gömüldü. Ekskavatörün operatörü, içinde bulunduğu kabinin üzerine çıkarken, diğer arkadaşları tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca çamurun içinde gömülü vaziyette kalan ekskavatörü çıkarmak için diğer ekskavatör ve kepçe geldi. Ekskavatörü çıkarma çalışmalar sürüyor.

"Kepçenin batacağını tahmin etmiştik"

Ekskavatörün batış anına şahit olan Oğuz Gündüz, "Zaten geldiğimizde Porsuk Çayı'nın olmadığını görmüştük. Arkadaşlarla arabadan inerken kepçe çalışma yaptığını gördük ve kepçenin batacağını tahmin etmiştik. Arkadaşlarla aramızda tartışıyorduk batar mı batmaz mı diye. Büyük ihtimalle çalışma yaptığı yerin ortası çukur, o yüzden oraya battı. Çıkarmaya çalıştılar ama çıkaramadılar. Sürücü, kepçenin üstüne çıktı oradan kurtardılar. Bir saattir burada bu halde" dedi.