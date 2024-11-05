Prabowo'nun İlk Ziyareti Çin'e - Son Dakika
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Prabowo'nun İlk Ziyareti Çin'e

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ilk yurt dışı ziyaretini 8-10 Kasım'da Çin'e yapacak.

05.11.2024 20:47
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Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da yeni göreve başlayan Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yapacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Prabowo'nun, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 8- 10 Kasım'da ülkeyi ziyaret edeceği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Prabowo'nun, devlet başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Çin'e yaptığını hatırlattı.

Mao, Prabowo'nun görevdeki ilk ziyareti için de Çin'i tercih etmesinin, iki ülkenin ilişkilerinin gelişimi ve güçlendirilmesine verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Endonezya liderinin, ziyaretinde Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Başbakan Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile görüşeceğini bildiren Sözcü Mao, "Çin, Endonezya ile üst düzey siyasi güveni perçinlemeye, çok yönlü stratejik işbirliğini derinleştirmeye ve ortak geleceği paylaşan Çin-Endonezya topluluğunun inşasını, iki ülkenin modernleşme süreçlerine yeni bir itki sağlayacak ve bölgesel ve küresel refah ile kalkınmayı güçlendirecek yeni bir seviyeye taşımaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Endonezya'da 14 Şubat'taki devlet başkanı seçimini kazanan Prabowo Subianto, ilk yurt dışı ziyaretini 31 Mart-2 Nisan'da Çin'e yapmıştı.

Önceki Devlet Başkanı Joko Widodo yönetiminde 2019'dan beri Savunma Bakanlığı görevini yürüten Prabowo, Widodo'nun görev süresi dolduğu için aday olmadığı seçimlerden galip ayrılmıştı.

Eski Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun damadı olan 72 yaşındaki emekli general Prabowo Subianto, 20 Ekim'de yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

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