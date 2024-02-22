Priştine'de Türk Kültüründe Tekkelerin Yeri ve Önemi Konulu Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika
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Priştine'de Türk Kültüründe Tekkelerin Yeri ve Önemi Konulu Söyleşi Düzenlendi

Priştine\'de Türk Kültüründe Tekkelerin Yeri ve Önemi Konulu Söyleşi Düzenlendi

Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Priştine'de 'Türk Kültüründe Tekkelerin Yeri ve Önemi' konulu bir söyleşi düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşğın'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide, Balkanlar'da var olan Türklerin felsefi, düşünsel ve kavramsal arka planı ele alındı ve Sarı Saltuk'un tekke etrafındaki varlığının Balkanlar'a ve dünya insanlığına sağladığı düşünce ve sosyokültürel karşılığı tartışıldı.

22.02.2024 22:39
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Kosova'nın başkenti Priştine'de "Türk Kültüründe Tekkelerin Yeri ve Önemi" konulu söyleşi yapıldı.

Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen söyleşi, Priştine YEE'nin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşğın'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Söyleşide, Rumeli ve Balkanlar'da var olan Türklerin bu güne kadar hangi felsefi, düşünsel, kavramsal arka planla burada var olduğu, farklı din, mezhep ve ırklara karşı nasıl yaklaştığı ele alındı.

Balkanlar'da derviş olarak bilinen Sarı Saltuk'un tekke etrafındaki varlıklarının bu coğrafyaya sağladığı ve bütün dünya insanlığına sunduğu düşüncenin, felsefenin ve onun sosyokültürel karşılığının ne olduğu da söyleşide tartışıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Priştine'de Türk Kültüründe Tekkelerin Yeri ve Önemi Konulu Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika
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