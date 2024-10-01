Prizren'de 'Gazze' Kafesiyle Dayanışma

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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde 10 yıldır "Gazze" adlı kafeyi işleten Halid Jonuzi, "Elimden daha fazla bir şey yapmak gelmiyor ve bu, insanlara destek olmak, onlarla dayanışmak ve 70-80 yıldır duvarlar içinde yaşayan bir halkın perişan durumunu hatırlatmak için fikir oldu." dedi.

Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı yakınında bulunan ve genellikle taze sıkılmış meyve sularından hazırlanan kokteyllerin servis edildiği Gazze kafede, "Özgür Filistin" yazılı bayrak ve semboller yer alıyor.

Jonuzi, işletmesine "Gazze" adını verme sürecini, aldığı tepkileri ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

1 Ağustos 2014'te açtığı dükkanını Filistin halkına destek olmak için Gazze olarak adlandırdığını belirten Jonuzi, "Elimden daha fazla bir şey yapmak gelmiyor ve bu, insanlara destek olmak, onlarla dayanışmak ve 70-80 yıldır duvarlar içinde yaşayan bir halkın perişan durumunu hatırlatmak için fikir oldu." diye konuştu.

İsim önerisinin babasından geldiğini anlatan Jonuzi, isme karar verdikten sonra Gazze'yle ilgili hassasiyetinin yıldan yıla arttığını vurguladı.

Dükkanına gelen turistlerden genellikle olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Jonuzi, "Turistlerle çalışıyorum, genellikle bana nereden geldiğimi soruyorlar. Ben de buralı olduğumu ancak sadece Gazze halkını dert ettiğimi söylüyorum. Dünyanın gözü önünde zulme uğruyorlar." ifadesini kullandı.

Jonuzi, yıllar boyunca acılar çekmiş Kosova halkı ile Filistin halkı arasındaki benzerliklere dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'yi hepimiz televizyonda izliyoruz ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Gazze'deki ateş daha da büyüyeceğinden ve sadece sessiz kaldıkları için tüm halkları saracağından korkuyorum. Ben elimden geleni yapıyorum, sadece bu halkı destekliyorum. Kosova halkını Filistin halkıyla karşılaştırabiliriz. Biz yıllar boyunca acı çektik, onlar da acımasız, suç dolu bir sistem yüzünden acı çekiyorlar. Gazze'nin davasına karşı olanlar, olan biteni görmek için en azından bir video izlesinler. Hepimizin anne ve babası, çocukları var. Her duyarlı insan bu olaylardan etkilenmelidir, bunun politika ile hiçbir ilgisi yok."

İşletmesindeki kablosuz internet şifresini "Özgür Gazze" olarak belirlediğini ve dükkanın çeşitli kısımlarına şifreyi yazdığını belirten Jonuzi, bununla çocuklar dahil yoldan geçen herkese kendi mesajını aktarmayı hedeflediğini vurguladı.

Son dönemde Filistin'de yaşananlar nedeniyle vermek istediği mesajın daha hızlı yayılmaya başladığını anlatan Jonuzi, işletmesiyle ilgili hayal ve hedeflerinin olduğunu, bunu gerçekleştirebilmesi için daha çok çalışması gerektiğini söyledi.