Prof. Dr. Akıl'dan Sağlık Çalışanlarına Şiddete Kınama

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, hastanelerinde bazı sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından darbedilmesini kınadı.

Prof. Dr. Akıl, yaptığı yazılı açıklamada, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde yaklaşık 8 aydan bu yana tedavi gören hastanın dün vefat etmesi üzerine bazı hasta yakınlarının 2 hemşireyi ve 1 temizlik personelini darbettiğini anımsattı.

Vefat eden hastaya Allah'tan rahmet dileyen Akıl, şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akıl, sağlık hizmeti sunan çalışanlara yönelik bu tür şiddet olaylarını kabul edilemez bulduklarını ve bu saldırıları kınadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaşanılan bu ve benzeri şiddet olaylarının son bulması için caydırıcı ve etkili cezai yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sağlık hizmetlerinde şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak, halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak, personelimizin haklarını savunmaya yönelik her türlü hukuki girişimi başlatmış bulunmaktayız. Şiddetin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini bir kez daha dile getiriyor, bu olayın sorumlularının en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz."