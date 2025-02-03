Prof. Dr. Irmak'tan Ege Denizi'nde Tsunami Uyarısı - Son Dakika
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Prof. Dr. Irmak'tan Ege Denizi'nde Tsunami Uyarısı

Prof. Dr. Irmak\'tan Ege Denizi\'nde Tsunami Uyarısı

Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serkan Irmak, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınası ile ilgili tsunami tehlikesine dikkat çekti ve volkanik faaliyetlerin olası etkilerini değerlendirdi.

03.02.2025 21:37  Güncelleme: 21:42
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KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınası ile ilgili tsunami uyarısında bulunarak, "Santorini Adası'nın daha önceki püskürme şekline baktığınızda büyük patlamalı püskürmeye benzer bir püskürme olursa bu bir tsunamiye yol açabilir. Çünkü Kolumbo volkanı nispeten suyun altına kalan bir volkan. Ege sahillerine tsunami tehlikesi oluşabilir. Her ne kadar 12 adalar bir bariyer gibi davransa da yine de volkan püskürmesi halinde Ege sahillerinde böyle bir tehlike meydana gelebilir" dedi.

KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bu durumun 'Deprem fırtınası' adını verdikleri bir olay olduğunu belirten Prof. Dr. Irmak, "Deprem fırtınası çok kısa bir zaman içerisinde binlerce depremin aynı anda oluşması anlamına geliyor. Şu anda Ege'de yaşadığımız olay bu. Sismik aktiviteye baktığınız zaman aslında ocak ayının başından beri başlayan bir hareket var. Fakat son günlerde çok artan bir hareketle karşı karşıyayız. Tabi sismoloji merkezleri belli bir büyüklüğün üzerindeki depremi anons ediyor fakat mikro deprem boyutunda çok daha fazla deprem olduğuna eminim. Muhtemelen son birkaç günde binlerce deprem kayıt edilmiştir veya oluşmuştur" dedi.

'5'İ GEÇEN DEPREMLERE BU TÜR VOLKANİK DEPREMLER İÇERİSİNDE ÇOK SIK RASTLANMAZ'

Volkanik hareketlere dikkat çeken Prof. Dr. Irmak, "Deprem fırtınalarının oluşma sebeplerinden bir tanesi volkanik hareketler. Volkanlar patlamadan önce magma yukarı çıkarken veya yükselirken etrafında küçük kırıklara yol açan mikro depremleri oluşturur. Bu deprem fırtınasının olduğu yer de Santorini Adası ki bu da aktif bir volkan. Milattan önce 1600 yılında çok büyük bir patlaması var. Hemen kuzeydoğusunda meydana geliyor. Kuzey doğusunda da Kolumbo isimli bir başka volkan var. Bu da 1650 yılında bir patlama yapmış volkan. Dolayısıyla bu depremlerin volkanik hareket veya magma hareketi sonucunda olma olasılığı oldukça büyük. 5'i geçen depremler var. 5'i geçen depremlere bu tür volkanik depremler içerisinde çok sık rastlanmaz fakat bu bölgede bunları da görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'EGE SAHİLLERİNDE TSUNAMİ TEHLİKESİ OLUŞABİLİR'

Olası sonuçları hakkında da konuşan Irmak, "Santorini Adası'nın daha önceki püskürme şekline baktığınızda büyük patlamalı püskürmeye benzer bir püskürme olursa bu bir tsunamiye yol açabilir. Çünkü Kolumbo volkanı nispeten suyun altına kalan bir volkan. Ege sahillerine tsunami tehlikesi oluşabilir. Her ne kadar 12 adalar bir bariyer gibi davransa da yine de volkan püskürmesi halinde Ege sahillerinde böyle bir tehlike meydana gelebilir. Büyük bir depremi tetiklerse ve bir deprem oluşumuna yol açarsa yine yırtılma özelliklerine bağlı olarak Ege sahillerinde bu depremin hissedileceği aşikardır" dedi.

'EGE'DEKİ BÜYÜK FAY HATLARINI ÇOK FAZLA ETKİLEMEYECEKTİR'

Ege'de tetiklenebilecek bir fay hattı olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Prof. Dr. Irmak, "Türkiye açısından bakarsanız yok. Oradaki depremlerin meydana getireceği gerilim aktarımı, stres transferleri Ege'deki büyük fay hatlarını çok fazla etkilemeyecektir." dedi.

Yunanistan'ın durumu hakkında da konuşan Irmak, "Volkan da püskürse, deprem de olsa neredeyse iki tarafa da eşit mesafe uzaklıkta. Yani Yunan anakarasıyla Türk anakarasına eşit bir mesafede bir yer gibi düşünebiliriz. Çevre adalarına daha büyük etkiler yapacaktır ve çevre adalarda da yoğun bir nüfus var. Bizim şansımız şu; volkan püskürtmeden önce meydana gelen mikro depremler bize bir aktivite olacağını söylediği için tahliye konusunda biraz daha şanslıyız" ifadelerine yer verdi.

'BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLURLARSA YÜKSEK YERLERE KAÇMAYA ÖZEN GÖSTERSİNLER'

Tsunami öncesinde hareket şeklinin önemli olduğunu da belirten Prof. Dr. Irmak, "Tsunami oluştuğu zaman ilk önce denizin çekildiğini görürsünüz, daha sonra dalgalar gelmeye başlar. Kıyılarda yaşayan vatandaşlar böyle bir şeye şahit olurlarsa yüksek yerlere kaçmaya özen göstersinler" dedi.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Irmak'tan Ege Denizi'nde Tsunami Uyarısı - Son Dakika

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