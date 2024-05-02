Prof. Dr. Muhammet Ali Akçayol: İnternet üzerindeki veri trafiği ülkelerin kontrol etmesi gerekiyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Muhammet Ali Akçayol: İnternet üzerindeki veri trafiği ülkelerin kontrol etmesi gerekiyor

Prof. Dr. Muhammet Ali Akçayol: İnternet üzerindeki veri trafiği ülkelerin kontrol etmesi gerekiyor

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Ali Akçayol, sosyal medya platformlarının kontrolsüz bir şekilde yayılan bilgiyi denetleyebileceği bir mekanizmasının olmadığını belirtti. Akçayol, veri güvenliğinin önemine dikkat çekerek, internet üzerindeki veri trafiğinin ülkelerin kontrol etmesi gerektiğini ve bu konuda hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, sosyal medya platformlarının şeffaf olmadığını ve yapay zekayla ilgili hukuki düzenlemelerin acil bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

02.05.2024 11:05
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Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Ali Akçayol, internet üzerindeki veri trafiğini ülkelerin kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na bilgi veren Akçayol, sosyal medya platformlarının kontrolsüz bir şekilde yayılan bilgiyi denetleyebileceği bir mekanizmasının olmadığını anlattı.

"Uluslararası düzeyde yayılan bu bilgileri, suçun işlendiği veya mağdurun olduğu yer farklı ülkelerde ise bunları denetlemek ve cezai bir sürece tabi tutmak çok zor. Burada en önemli olan şey bireylerin bilinçli olması ve özellikle de çocukların çok bilinçli bir şekilde bu ortamlarda kullanıcı olması." diyen Akçayol, veri güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de veri merkezleri oluşturulduğunu ve bu veri merkezlerinin farklı lokasyonlarda hizmet verdiğini dile getiren Akçayol, verinin işlenmesinin, verinin doğruluğuna bağlı olduğunu belirterek, "Elde edeceğimiz sonuç, verinin doğruluğuna, güvenilirliğine bağlı. Günümüzde kamu kurumlarında tutulan veri setlerinin güvenilirliğiyle ilgili bir endişemiz yoktur ama özellikle diğer sosyal medya platformları elektronik ortamdaki verilerde sorun olabilmekte." değerlendirmesini yaptı.

Yıl sonuna kadar kurulması ve veri trafiğini kontrol etmesi beklenen İnternet Değişim Noktaları (İDN) ile Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasının hedeflendiğini belirten Akçayol, İDN çalışmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Ben, bu gecikmiş çalışmayı, çok yerinde buluyorum. Çünkü özellikle internet üzerindeki veri trafiğini ülkelerin kontrol etmesi gerekiyor. Dışarıya verinin aktarılması, dışarıdan buraya alınan içeriğin yanlış olması… Bir benzetme olarak söyleyeceğim; bir silah kaçakçısı bir uyuşturucu kaçakçısı topluma ne derece zarar veriyorsa bu aynı şekilde, aynı boyutta ele alınabilecek hatta daha da toplumsal yaygınlığı düşündüğümüzde ele alınabilecek bir konu. Dolayısıyla bunun sadece denetlemeyle değil, hukuki altyapısını düzenleyip cezai müeyyidelerle de desteklenmesi gerekiyor. İnternetle ilgili veri trafiğinin, ülke içinde ve ülke dışındaki akan trafiğin bu yolla denetlenmesine yönelik çalışmaları ben çok yerinde buluyorum."

"Sosyal medya platformları iyi bir sınav veremiyor"

Sosyal medya platformlarının hem kullanıcılarına yönelik hem de topluma yansıttığı şekliyle şeffaf olduğunu düşünmediğini ifade eden Akçayol, "Çünkü açık ve şeffaf olan bir platformun bir veri içine girdikten sonra ne tür süreçlerden geçiyorsa bunların tamamının açık olması gerekiyor. Bugün böyle bir açıklık yok. Bir sistemin şeffaf olması sistemin tüm aşamalarının herkese açık olmasıyla ölçülür. Günümüzün sosyal medya platformları maalesef bu açıdan iyi bir sınav veremiyor." diye konuştu.

Yapay zekayla ilgili hukuki düzenleme

Prof. Dr. Akçayol, sosyal medyanın daha şeffaf ve topluma daha faydalı hale gelmesini istediğini vurguladı.

"Sosyal medya platformlarının tamamıyla gerçek hayatta var olan kişilerle ve var oldukları kimlikleriyle yer aldığı platformlara dönüştürülmesi gerekiyor." diyen Akçayol, yapay zekayla ilgili olarak da çok ivedi bir şekilde hukuki düzenleme yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, Sosyal Medya, Bilgisayar, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Muhammet Ali Akçayol: İnternet üzerindeki veri trafiği ülkelerin kontrol etmesi gerekiyor - Son Dakika

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