Prof. Dr. Uğur Türe, Journal of Neurosurgery dergisinin kapağında yer aldı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, kendi geliştirdiği ameliyat tekniğiyle "Journal of Neurosurgery" dergisinin Ocak 2024 sayısının kapağında yer aldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe, alanındaki en saygın dergi konumundaki Journal of Neurosurgery'nin kapağında dördüncü kez yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı da olan Prof. Dr. Uğur Türe, beynin farklı bölgelerindeki lezyonların başarılı biçimde çıkartılabilmesi için geliştirdiği ameliyat teknikleriyle Journal of Neurosurgery'nin bir kez daha kapak konusu oldu.
İlk kez Kasım 2004'de aynı derginin kapağında hocası Prof. Dr. Gazi Yaşargil ile birlikte yer alan Türe, Mayıs 2016 ve Ağustos 2021'de geliştirdiği yeni ameliyat teknikleriyle kapak konusu olmayı başarmıştı.
Beyne zarar vermeyen teknik
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, kendi geliştirdiği ve bilim dergisinin Ocak 2024 kapak konusu olan yeni cerrahi teknikle önemli bir yenilik ortaya koyuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türe, "Daha önce beyin ve beyincik arasından yapılan ameliyatlar sırasında o bölgedeki toplar damarlar yakılıyordu ve bu durum hastanın iyileşme sürecine olumsuz etki edebiliyordu." ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre Prof. Dr. Türe, ameliyat edilen bölgedeki damarları alışılageldiği gibi yakmak yerine koruyarak beyne zarar vermeden müdahale etmenin yolunu buldu. Böylece hem damarlar zarar görmeden korunmuş oluyor hem de ameliyat sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar minimuma iniyor.
Prof. Dr. Türe, yeni tekniğini önce laboratuvarında, sonra da ameliyatlarında kullanarak geliştirdi. Böylece hem hastalarının beyinlerinin daha az zarar görmesini sağladı hem de ameliyat sonrası iyileşme hızlarını artırarak dünyada büyük yankı uyandırdı.
Sürekli olarak Türkiye'de ve dünyada verdiği eğitimler ve düzenlediği uluslararası konferanslar aracılığıyla pek çok beyin cerrahının yetişmesinde büyük emeği bulunan Prof. Dr. Türe, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde kurduğu beyin laboratuvarında, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacıların eğitimine destek veriyor.
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