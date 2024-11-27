Prof. Dr. Yusuf Balcı'ya Yeniden Seçim

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'nde (ECSR) yürüttüğü üyelik görevine 2025-2030 dönemi için yeniden seçilen Prof. Dr. Yusuf Balcı'yı tebrik etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'nde 2019'dan beri başarıyla yürüttüğü üyelik görevine 2025-2030 dönemi için Türkiye tarafından tekrar aday gösterilen Prof. Dr. Yusuf Balcı'nın, Avrupa Konseyi üyesi devletler tarafından bu göreve yeniden seçildiği bildirildi.

Paylaşımda, "Prof. Dr. Yusuf Balcı'yı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Sosyal Şartı'nın izleme organı olan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 6 yıllık süre için seçilen ve bir kez yenilenebilen 15 bağımsız ve tarafsız üyeden oluşuyor.