Protesto Davası İlk Duruşması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Protesto Davası İlk Duruşması Yapıldı

Protesto Davası İlk Duruşması Yapıldı
10.07.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 5 kişi, İmamoğlu'nu protesto sırasında yaşanan olaylar için yargılandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 5 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Ünlü'nün yanı sıra CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ile İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve şikayetçi polis memurları da hazır bulundu.

CHP Muğla milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun ile CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Kadın Kolları İl Başkanı Sema Gençoğlu ve bazı partililer duruşmayı salonda takip etti.

"Polis memurunun kadın olduğunu bilmiyordum"

Savunmasını yapan Başkan Ünlü, kendilerine adliye önünde gaz sıkıldığını söyledi.

"Biz belediye başkanıyız. Niye gaz sıkıyorsunuz?" dediklerini ancak ekiplerin gaz sıkmaya devam ettiğini öne süren Ünlü, "Polis bizi sürekli arkadan ittirdi. Olay bu. Dağılın dediklerini duymadım. Buna rağmen kalkanlar ile baskı yapıldı. Önceden de "Belediye başkanıyım. Niye gaz sıkıyorsun?' dedikten sonra tekrar sıkıyor olması üzerine o sözleri söyledim. Karşı kasti bir şey demedim. Polis memurunun kadın olduğunu da bilmiyordum, görmedim." dedi.

Ünlü, polislerin yaralanmasıyla ilgili soruya ise "Onu bilemem. Bizde yaralandık. Söyleyeceğim bir şey yok." diye cevap verdi.

"Acar Ünlü bana doğru geldi ve kalkanıma vurdu"

Başkan Ünlü'den şikayetçi olan polis memuru E.B. de "Önce 'Dağılın' diye anons edildi. Acar Ünlü bana doğru geldi ve kalkanıma vurdu. Ben kasklıyım. Söylediği sözü bana değil genel olarak söyledi. Kalkana vurma dışında bende bir yaralanma oluşmadı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ise 25 Mart günü polise vermiş olduğu ifadesini tekrar ettiğini dile getirdi.

Mahkeme, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Olay

Kentte, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Acar Ünlü, İstanbul, Marmaris, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Protesto Davası İlk Duruşması Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:48:18. #7.12#
SON DAKİKA: Protesto Davası İlk Duruşması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.