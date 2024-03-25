Putin: ABD, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığına ikna etmeye çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin: ABD, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığına ikna etmeye çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, Moskova'daki terör saldırısında Kiev'den hiçbir iz bulunmadığına, bu kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın yaptığına dair dünyayı ikna etmeye çalıştığını söyledi. Putin, hükümet ve bölge yetkilileri, istihbarat ve güvenlik kuvvetleri yöneticileriyle Crocus Hall City konser salonundaki terör saldırısı ve alınan önlemlerle ilgili toplantı yaptı.

25.03.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, Moskova'daki terör saldırısında Kiev'den hiçbir iz bulunmadığına, bu kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın yaptığına dair dünyayı ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Putin, hükümet ve bölge yetkilileri, istihbarat ve güvenlik kuvvetleri yöneticileriyle Crocus Hall City konser salonundaki terör saldırısı ve alınan önlemlerle ilgili toplantı yaptı.

Toplantının başında konuşan Putin, yetkililerden soruşturmanın gidişatı, terör saldırısına karışan herkesin, organizatörlerin ve azmettiricilerin tespiti ile ilgili bilgi istedi.

Soruşturmanın en profesyonel şekilde objektif olarak, hiçbir siyasi önyargı olmaksızın yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Putin, şunları söyledi:

"Bu suçun, İslam dünyasının yüzyıllardır ideolojisiyle mücadele ettiği radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz. Ama aynı zamanda ABD'nin, istihbarat verilerine göre, çeşitli kanallar aracılığıyla uydularını ve dünyanın diğer ülkelerini Moskova'daki terör saldırısında Kiev'den sözde hiçbir iz bulunmadığına, kanlı terör saldırısını Rusya'da yasaklanan DEAŞ örgütünün takipçilerinin, üyelerinin gerçekleştirdiğine ikna etmeye çalıştığını da görüyoruz. Rusya'ya ve halkına karşı bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Siparişi verenin kim olduğuyla ilgileniyoruz."

"Sözde İslam'ı savunanlar ramazan ayında nasıl suç işliyorlar?"

İstihbarat teşkilatı ile kolluk kuvvetleri arasındaki ortak çalışmalar sırasında pek çok sorunun cevabını aradıklarını vurgulayan Putin, radikal örgütlerin Orta Doğu'da adil bir çözümden yana olan Rusya'yı vurmakla gerçekten ilgilenip ilgilenmediklerini sordu.

Rus lider, "Peki kendilerini sözde saf İslam'ı savunan dindar Müslümanlar olarak konumlandıran radikal İslamcılar, nasıl oluyor da tüm Müslümanlar için mübarek ramazan ayında büyük zulüm yapıyorlar ve suç işliyorlar?" dedi.

"Bu terör saldırısı Rusya'ya karşı savaşanların girişimi olabilir"

Diğer daha spesifik, profesyonel soruların yanı sıra tüm bu soruların da cevaplanması gerektiğini belirten Putin, bu terör saldırısının bir "korkutma eylemi" olduğunu ifade etti.

Putin, "Bundan kim yararlanıyor? Bu vahşet, 2014'ten bu yana neo-Nazi Kiev rejiminin eliyle ülkemize karşı savaşanların bir dizi girişiminin yalnızca bir halkası olabilir. ve Naziler, bilindiği gibi, amaçlarına ulaşmak için en kirli ve insanlık dışı yollara başvurmaktan hiçbir zaman çekinmemişlerdir." diye konuştu.

Cephe hattında, Ukrayna tarafının karşı saldırısında başarısız olduğunu söyleyen Putin, bu yüzden Kiev'in, Rusya'daki sivil yerleşim birimleri ve alt yapıya füzelerle saldırı girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

Putin, Moskova'daki terör saldırısının da mantıksal olarak bu eylemler dizisine uyduğunu ifade ederek, "Amaç, daha önce de söylediğim gibi toplumumuzda panik yaratmak ve aynı zamanda Kiev rejimi için kendi halkına her şeyin kaybedilmediğini göstermektir." dedi.

Moskova'daki saldırıyı yapan teröristlerin suçu işledikten sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştığını soran Putin, "Onları orada kim bekliyordu? Kiev rejimini destekleyenlerin terörün suç ortağı ve terörün sponsoru olmak istemedikleri açıktır. Ama gerçekten çok fazla soru var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Rusya, Terör, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: ABD, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığına ikna etmeye çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Milletvekili: Gazze'de insanlar yiyecek ve temiz su eksikliğinden de ölüyor
    23:23 AK Parti Milletvekili: Gazze'de insanlar yiyecek ve temiz su eksikliğinden de ölüyor

    AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'de insanların sadece bomba ve kurşunlardan değil, yiyecek ve temiz su eksikliğinden, hastanelerin elektriği ve ilacı olmamasından dolayı da öldüğünü belirtti. Özboyacı, uluslararası toplumun İsrail rejiminin sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkamadığını ve bu durumun ortak vicdanda yaralar açtığını ifade etti.

  • Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı
    23:16 Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir: Belediyecilik işi sevgiyle yapılmalı

    Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

  • Türk Kızılay, Islamabad'da 200 yetim çocuk için iftar programı düzenledi
    23:13 Türk Kızılay, Islamabad'da 200 yetim çocuk için iftar programı düzenledi

    Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, Islamabad'daki Anjuman Faizul İslam Yetimhanesi'nde 200 yetim çocuğa özel bir iftar yemeği programı düzenlediklerini belirtti. Bu etkinlik, Dünya Yetimler Günü'nü kutlamak ve çocukları yalnız bırakmamak amacıyla gerçekleştirildi. Türk Kızılay, çocukların mutluluğunu görmekten büyük bir mutluluk ve huzur duyduklarını ifade etti.

  • Alanya'da Kadın, Balkondan Atlayarak Hayatını Kaybetti
    23:08 Alanya'da Kadın, Balkondan Atlayarak Hayatını Kaybetti

    Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Sehan K., bunalıma girerek evinin 8. katındaki balkondan kendini aşağıya attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Malazgirt'e ziyaret gerçekleştirecek
    23:06 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Malazgirt'e ziyaret gerçekleştirecek

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın saat 13.00'te Malazgirt ilçesine gelecek. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, salı günü (yarın) saat 13.00'te Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret edecektir. Tüm Malazgirtli hemşehrilerimiz davetlidir' denildi. - MUŞ


21:51 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar eden kişinin son anları güvenlik kamerasında
21:23 SGK’dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
21:04 Moskova’daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov’a ödül verildi Moskova'daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov'a ödül verildi
20:21 Karabük Üniversitesi’nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır Karabük Üniversitesi'nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır
18:49 Bakan Işıkhan’dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi
23:05 Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı
18:58 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti
18:47 İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi
18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 23:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: Putin: ABD, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığına ikna etmeye çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement