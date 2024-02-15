Putin: Biden daha tecrübeli ve öngörülebilir

- Putin: "Daha tecrübeli biri ve öngörülebilir"
MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump yerine ABD Başkanı Joe Biden'ı tercih ettiğini ifade ederek, "Daha tecrübeli biri ve öngörülebilir. Eskilerin politikacısı" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ABD medyasına röportaj vermesinin ardından bu kez Rus medyasına konuştu. Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine ilişkin konuşan Putin, eski ABD Başkanı Donald Trump yerine ABD Başkanı Joe Biden'ı tercih ettiğini ifade etti. Biden liderliğinin Rusya için daha iyi olacağını sözlerine ekleyen Rus lider, "Daha tecrübeli biri ve öngörülebilir. Eskilerin politikacısı" dedi. Biden'ın yaşı ve sağlığına ilişkin soruları yanıtlamayan Vladimir Putin, Biden ile 2021 yılında gerçekleştirdikleri son görüşmede "tuhaf" bir şey fark etmediğini söyledi. "Üç yıl önce insanların Biden'ın yetersiz olduğunu söylemesine rağmen ben bir şey fark etmedim" Putin, "Evet sürekli kağıtlara bakıp durdu. Ama dürüst olmak gerekirse ben de aynı şeyi yapıyorum. Yani ortada tuhaf bir şey yoktu" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın, ABD halkının güvenini kazanan ve başkanlığı kazanan herkesle çalışacağını dile getirdi.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportaja da değinene Rus lider, soruların "yeterince keskin" olmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.
Putin, ilk kez 2016 yılında ABD Başkanlığına aday olan Trump için "parlak ve yetenekli biri" ifadelerini kullanmıştı. Biden ise, uzun yıllardır Putin'i sert bir şekilde eleştiriyor ve Ukrayna'ya saldırılarını başlatan Putin'i "katil" olarak tanımlamıştı.
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