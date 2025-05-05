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Putin'in 25 Yılı Belgeselde

Putin'in Kremlin'deki yaşamı ve 25 yıllık iktidarıyla ilgili belgesel yayımlandı.

05.05.2025 00:35
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 yıllık iktidarı dönemindeki önemli olayların ve Kremlin Sarayı'nda yaşadığı daireden görüntülerin yer aldığı bir belgesel yayımlandı.

Rossiya devlet televizyon kanalında gösterilen, gazeteci Pavel Zarubin ve Saida Medvedeva'nın hazırladığı 1,5 saatlik "Rusya. Kremlin. Putin. 25 Yıl" isimli belgeselde Putin'in yönetiminde ve Rusya'da son 25 yıldır yaşanan önemli olaylardan detaylara yer verildi.

Yakın tarihte ilk kez, Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki çalışma ofisinde yaşadığı daireden detaylı görüntülerin yer aldığı belgeselde, gazeteci Zarubin'in özel röportajı da yer aldı. Çekimler, Putin'in 2000 yılında ilk defa devlet başkanı seçildiği günün 25. yıl dönümü olan 27 Mart'ta yapıldı.

Gece saat 01.35'te, 5'i halka açık, 35'i de halka kapalı toplantının ardından Rus liderin röportaj çekimine katıldığı kaydedilen belgeselde Putin, son 3 yıldır genelde Kremlin Sarayı'ndaki çalışma ofisindeki evinde gecelediğini söyledi.

Torunlarının beklenmedik bir zamanda telefonla arayıp kendisini Kremlin'de ziyarete gelip gelmediği sorusunu cevaplayan Putin, kesintisiz çalıştığı için genelde önceden kendisini aradıklarını, uygun zamanda torunlarıyla görüştüğünü dile getirdi. Putin, torunlarına karşı katı olmadığını ifade etti.

Ofiste bulunan piyanoyu ara sıra çaldığını belirten Putin, çalışma ofisinin mutfağının kapılarını da açtı. Buzdolabından kefir ve ryajenka (fermente pişmiş süt) çıkaran Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hediye ettiği büyük ahşap kutudan da Belarus çikolatasını gazeteciye çay ile birlikte ikram etti.

Dolapta bulunan bütün gıda ürünlerinin Rus malı olduğunun altını çizen Putin, geç saatlerde yemek yememeye çalıştığını dile getirdi. Mutfakta yardımcıların işleri yaptığını belirten Putin, akşamları ise mutfakta kendi işini kendisinin gördüğünü söyledi.

Çalışma ofisindeki dairede misafir odasında oturan ve burada da soruları cevaplayan Putin, elbiselerinin asılı olduğu gardırop bölümünü gösterdi.

Putin her gün 1,5 saat spor yapıyor

Daire içerisinde spor salonunun kapısını açan Putin, her sabah 1,5 saat spor yaptığını söyledi. İş akışının izin vermesi halinde her gün yüzmeye çalıştığını anlatan Putin, buz üstünde ya da diğer şekilde kardiyo egzersizleri yaptığını belirtti.

Sabahları saatin alarmı ile mi kalkıp kalkmadığı sorusuna Putin, "Saat kurmadan kendim uyanıyorum. Eğer tam zamanında kalkmak gerekiyorsa telefonla arayarak uyandırıyorlar. Genelde gece herhangi bir zamanda da uyandırabiliyorlar." dedi.

Ayrıca Putin, yaşadığı dairenin içerisindeki küçük bir oda içerisinde ibadetini yaptığı şapeli de kameralara gösterdi.

Halefinin kim olacağı sorusunu cevapladı

Rusya devlet başkanlığı için halefinin kim olduğu yönündeki bir soruyu cevaplayan Putin, bu konuyu sürekli düşündüğünü vurguladı.

Sürekli aday olabilecekleri ve onların potansiyellerini değerlendirdiğini anlatan Putin, "Seçim teknolojileri ve idari kaynakların olduğu açık. Nihayetinde seçim Rus halkına, vatandaşlara, seçmenlere kalmış bir şey. Halkın güvenini kazanmamış bir insanın ciddi bir şey yapma şansı pek yok. Bu kesinlikle temel bir mesele. Dolayısıyla bunu düşündüğümde ve bunu sürekli düşündüğümde, elbette, ülke vatandaşlarının güvenini kazanabilecek bir kişinin veya, daha da iyisi, birkaç kişinin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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