Putin, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi Kabul Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, resmi temaslarda bulunmak için Moskova'ya gelen İranlı Bakan Erakçi'yi Kremlin Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de hazır bulundu.

Erakçi, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın görüşecek, ardından düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.