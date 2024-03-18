Putin: Rusya ile NATO arasında çatışma olabilir - Son Dakika
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Putin: Rusya ile NATO arasında çatışma olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile NATO arasında çatışmanın mümkün olduğunu belirterek, 'Bu çatışma, tam kapsamlı bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum.' dedi. Putin, devlet başkanı seçiminin sona ermesinin ardından seçim karargahından vatandaşlara seslendi.

18.03.2024 10:55
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile NATO arasında çatışmanın mümkün olduğunu belirterek, "Bu çatışma, tam kapsamlı bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum." dedi.

Putin, devlet başkanı seçiminin sona ermesinin ardından seçim karargahından vatandaşlara seslendi.

Halka seçime katılımdan dolayı teşekkür eden Putin, Ukrayna'da temas hattında bulunan Rus ordusuna özellikle teşekkürlerini vurguladı. Putin, yeni dönemde Rus ordusunun yeteneklerini güçlendirmenin gerekli olduğunu ifade etti.

Tüm halkın dini inanç ve etnik kökene bakılmaksızın kendilerini tek bir Rus ailesi gibi hissettiğini belirten Putin, bunun ileriye doğru hareketin en önemli koşulu olduğunun altını çizdi.

Geçen ay Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dile getirdiği tüm görev ve hedeflerin çözüleceğine ve gerçekleştirileceğine dair güvence veren Putin, seçim sonucunun ülke vatandaşlarının "kendisine duyduğu güvenin" ve "her şeyi planladığı gibi yapacağına dair umudun" göstergesi olduğunu ifade etti.

Putin, daha sonra karargahta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir ABD'li gazetecinin sorusu üzerine, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede ölmesini "üzücü olay" şeklinde nitelendiren Putin, insanların hapishanede öldüğü başka vakaların da yaşandığını ama bu tip olayların ABD'de de olduğunu hatırlattı. Putin, ölüm haberi gelmeden birkaç gün önce Navalnıy'ı Batı ülkelerinde hapiste bulunan Rus vatandaşlarıyla değiştirme fikrini kabul ettiğini açıkladı.

"Ukrayna topraklarında 'sıhhi bölge' oluşturulabilir"

Belgorod bölgesinin güvenliğinin sağlanması için Harkiv bölgesinin Rusya'ya katılmasını gerekli görüp görmediği sorusunu da cevaplayan Putin, sınır bölgelerinin bombalanmasıyla ilgili trajik olaylar göz önüne alındığında Rusya'nın Ukrayna toprakları içerisinde bir noktada "sıhhi bölge" oluşturmak zorunda kalacağını kaydetti.

Belirli bölgeler ile birleşme planları hakkında konuşmaya hazır olmadıklarını dile getiren Putin, "Düşmanın kullandığı yabancı silahlar yüzünden aşılması oldukça zor bir güvenli bölge oluşturma gerekli hale gelebilir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya sığınan Rus silahlı oluşumların sınır bölgelerine yönelik saldırılarına ilişkin de yorum yapan Putin, Rusya'da idam cezası olmasa da bu kişilerin hepsinin yok edileceğini bildirdi. Putin, "Savaş bölgesinde nasılsa bu insanlara her zaman eli silahlı insanlar gibi davranacağız." dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın sınır bölgesine 5 bin kişilik bir grubu yoğunlaştırdığını belirten Putin, bu güçlerin yüzde 40'ının kayba uğradığını, yüzde 35'inin öldüğünü söyledi. Putin, bu güçlerin akılsızca saldırdığını ifade ederek, bu durumun kendi çıkarlarına olduğunun altını çizdi.

"Barış görüşmelerinden yanayız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2024 Paris Olimpiyatları süresince ateşkes teklifinden haberi olmadığını aktaran Putin, Rusya'nın her koşulda kendi çıkarlarına ve çatışma bölgesindeki duruma göre hareket edeceğini vurguladı. Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz barış görüşmelerinden yanayız ancak düşmanın cephanesi bittiği için değil, eğer gerçekten ciddilerse, uzun vadede barışı inşa etmek istiyorlarsa, barış görüşmelerinden yanayız. Yeniden silahlanma için 1,5-2 yıl ara verilsin diye değil."

Fransa'ya Ukrayna'da çatışmaları ağırlaştırmasını değil, barışçıl çözüme katkıda bulunmasını öneren Putin, Ukrayna'da NATO askerlerinin bulunduğunu bildiklerine dikkat çekti.

"Rusya-NATO çatışması Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açar"

Rusya ile NATO arasında çatışma olup olmayacağına yönelik soruyu cevaplayan Putin, "Modern dünyada her şey mümkün. Bu çatışma, tam kapsamlı bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir adım ötede olmasına yol açacak ama kimsenin bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum." dedi.

"Yeni yönetimde değişiklik çalışması için zaman var"

Yeni dönemde devlet başkanlığında ve hükümette bir değişiklik yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, "Şimdi mesele, ekip çalışmasının genel sonucunun maksimum olması için kimin hangi yerde en etkili çalışacağını belirlemektir." şeklinde konuştu.

Hükümet, devlet başkanlığı yönetimi ve Merkez Bankası yönetimiyle sakin şekilde düşüneceklerini, ardından karar vereceklerini ifade eden Putin, aceleye gerek olmadığını, yasal olarak 2,5 aylık süreye sahip olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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