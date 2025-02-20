Putin ve Bin Salman'dan Petrol Zirvesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da düzenlenen ABD-Rusya görüşmelerini ve petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman telefonda görüştü.

Putin'in, Riyad'da gerçekleşen ABD-Rusya temaslarına ev sahipliği yaptığı için Bin Salman'a teşekkür ettiği görüşmede, ABD'li ve Rus heyetler arasındaki istişarelerin yapıcı bir şekilde tamamlandığı vurgulandı.

Rusya ve Suudi Arabistan arasında ticaret, yatırım ve enerji alanındaki işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğine devam edileceği kaydedildi.