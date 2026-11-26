Belçika'daki Gent Üniversitesinde görevli ABD'li araştırmacı Nathan Cofnas'ın intihalle suçladığı ve ağustosta hayatını kaybeden Cambridge Üniversitesi Profesörü Jason Arday'ın incelemeye alınan makalesinin akademik standartları karşıladığı belirlendi.

BBC'nin haberine göre, Queen's Belfast Üniversitesi, Arday'ın Cambridge Üniversitesindeki görevinden istifa etmesinin ardından akademik çalışmasına ilişkin başlattığı incelemeyi tamamladı.

Üniversite sözcüsü, "Konuyu inceledikten sonra makalenin gerekli akademik standartları karşıladığı ve yayımlanmasına ilişkin herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine vardık." ifadelerini kullandı.

Arday'ın 2015'te doktora derecesini aldığı Liverpool John Moores Üniversitesi de akademik çalışmalarında intihal yapmadığını tespit etti.

2023'te 37 yaşındayken Cambridge Üniversitesinin en genç siyahi profesörü olan Arday, görevinden istifa etmesinden kısa süre sonra ağustosta evinde ölü bulunmuştu.

Cofnas'ın açıklamaları Belçika'da tepki çekmişti

Gent Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Cofnas, 21 Temmuz'da Substack platformunda yayımladığı yazıda Arday'ı intihal yapmakla suçlamıştı.

Gent Üniversitesi, Arday'ın ölümünün ardından 20 Ağustos'ta Cofnas'ı görevden uzaklaştırmıştı. Daha sonra görevine iade edilen Cofnas'a 3 ay ders verme yasağı getirilmişti.

Kendisini "ırk realisti" olarak tanımlayan ve ırklar arasındaki ortalama zeka farklılıklarında genetik faktörlerin rol oynadığını savunan Cofnas'ın Gent Üniversitesinde görevlendirilmesine karşı mayısta 2 binden fazla öğrenci imza kampanyasına katılmıştı.

Belçika'nın bağımsız fırsat eşitliği merkezi Unia, ekimde, ülkenin ırkçılıkla mücadele yasasını defalarca ihlal ettiğini değerlendirdiği açıklamaları nedeniyle Cofnas hakkında suç duyurusunda bulunmayı planladığını duyurmuştu.