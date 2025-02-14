Radev: Barış için diplomasi zamanı - Son Dakika
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Radev: Barış için diplomasi zamanı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözümlerin önemine vurgu yaptı.

14.02.2025 21:19
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusundaki görüşmeye değinerek, "Artık diplomatik yöntemler kullanarak sürdürülebilir çözüm ve barış bulma zamanı." dedi.

61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katılan ve burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Radev, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerini değerlendirdi.

"Sonunda bilgeliğin sesi geldi." diyen Radev, Trump ile Putin arasındaki görüşmenin sorunların çözümü için güçlü siyasi iradeyi ortaya koyduğuna işaret etti.

Radev, sorunu çözmek için kullanılan yöntemlere değinerek, "Bu çatışmayı çözmek için kullanılan ekonomik ve askeri yöntemlerden yorulduk ve böyle mümkün olmadığını gördük. Ukrayna'da artık diplomatik yöntemler kullanarak sürdürülebilir çözüm ve barış bulma zamanı." dedi.

Diyaloğun önemine de işaret eden Radev, "Umuyorum ki Avrupa ve Ukrayna'yı da dahil ederek sürdürülebilir bir çözüm için diyaloğu devam ettiririz." değerlendirmesini yaptı.

Radev, bunun Avrupa güvenliğini korumak için tek yol olmadığının da altını çizerek, "Yapılması gereken daha çok şey var. Nihai hedef Ukrayna'da barışı sağlamak ve çatışmayı çözümlemek değil, nihai hedef, küresel çapta güçlü bir güvenlik mimarisi oluşturmaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Donald Trump, Bulgaristan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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