Rahman'dan Uluslararası Dayanışma Çağrısı

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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, küresel sorunları çözmek ve çağdaş zorluklara karşı koymak için uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Rahman, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesinde" katılımcılara hitap etti.

İklim değişikliği, yoksulluk ve insanlığın karşı karşıya olduğu diğer tehditlerle mücadelede uluslararası düzeyde ortak çabaların önemini vurgulayan Rahman, bu sorunları çözmek ve çağdaş zorluklara karşı koymak için uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Rahman, bugün dünyanın çeşitli yerlerinde yüz binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan çatışmaların arttığını kaydederek "Dünya çapında kalıcı barışın sağlanması, savaşların yarattığı acılara ve korkunç sonuçlarına son verilmesi için biz devlet liderlerinin ortak hedefler etrafında birleşmesi gerekiyor." dedi.

Çatışmaların çözümünde ve dünyada barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinde BM'nin esas rolünü güçlendirmek için etkili adımlar atmanın zamanı geldiğini vurgulayan Rahman, "Bu bağlamda, BM'nin 'Gelecek nesiller için barışın güçlendirilmesi için on yıl' özel kararının kabul edilmesini öneriyorum." ifadesini kullandı.

Rahman, dünyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için BM ve kuruluşlarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel finans kuruluşlarının da dünya toplumunun çabalarını koordine etme konusunda daha aktif adımlar atması gerektiğine işaret ederek, zirvenin, çağdaş dünya sorunlarının tartışılması ve bu sorunların çözümünde önemli olacağını sözlerine ekledi.