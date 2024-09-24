Rahman'dan Uluslararası Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rahman'dan Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, BM Zirvesi'nde küresel sorunlar için uluslararası dayanışma istedi.

24.09.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, küresel sorunları çözmek ve çağdaş zorluklara karşı koymak için uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Rahman, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen "Geleceğin Zirvesinde" katılımcılara hitap etti.

İklim değişikliği, yoksulluk ve insanlığın karşı karşıya olduğu diğer tehditlerle mücadelede uluslararası düzeyde ortak çabaların önemini vurgulayan Rahman, bu sorunları çözmek ve çağdaş zorluklara karşı koymak için uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Rahman, bugün dünyanın çeşitli yerlerinde yüz binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan çatışmaların arttığını kaydederek "Dünya çapında kalıcı barışın sağlanması, savaşların yarattığı acılara ve korkunç sonuçlarına son verilmesi için biz devlet liderlerinin ortak hedefler etrafında birleşmesi gerekiyor." dedi.

Çatışmaların çözümünde ve dünyada barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinde BM'nin esas rolünü güçlendirmek için etkili adımlar atmanın zamanı geldiğini vurgulayan Rahman, "Bu bağlamda, BM'nin 'Gelecek nesiller için barışın güçlendirilmesi için on yıl' özel kararının kabul edilmesini öneriyorum." ifadesini kullandı.

Rahman, dünyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için BM ve kuruluşlarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel finans kuruluşlarının da dünya toplumunun çabalarını koordine etme konusunda daha aktif adımlar atması gerektiğine işaret ederek, zirvenin, çağdaş dünya sorunlarının tartışılması ve bu sorunların çözümünde önemli olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Antonio Guterres, İmamali Rahman, Tacikistan, Yoksulluk, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rahman'dan Uluslararası Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 18:43:52. #1.11#
SON DAKİKA: Rahman'dan Uluslararası Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement