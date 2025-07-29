Ramallah'da Gazze İçin Protesto

İşgal altındaki Batı Şeria'nın ortasındaki Ramallah kentinde onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü soykırım ve aç bırakma ile insani yardımları engelleme politikasını protesto etti.

Filistinli aktivistler tarafından organize edilen etkinliğe katılanlar, kentin sokaklarında yürüdü.

Katılımcılar, üzerlerinde Gazze'deki İsrail ablukası ve aç bırakma politikasını, insani yardımların engellenmesini ayrıca Arapların ve uluslararası toplumun sessizliğini kınayan sloganların yazılı olduğu siyah tişörtler giydi.

Yürüyüşe, yazar ve aktivist Ömer Assaf öncülük etti. Assaf, İsrail'in Gazze'yi aç bırakma siyasetini sürdürmesini protesto etmek amacıyla cumartesi günü süresiz açlık grevine başladığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir grup Filistinli aktivist de 26 Temmuz'da Gazze ile dayanışmak amacıyla açlık grevine başladıklarını açıklamıştı.

Filistinli aktivistler, yaptıkları yazılı açıklamada, "Batı Şeria Gazze İçin Aç" sloganıyla süresiz açlık grevine başladıklarını belirtmişti.