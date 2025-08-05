Ramallah'ta Aktivistler Açlık Grevinde

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bazı Filistinli aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı kıtlık felaketine karşı, 13 gündür açlık grevine devam ediyor.

Ramallah'taki bazı aktivistler, 24 Temmuz'da "Batı Şeria Gazze İçin Aç" sloganıyla başlattıkları süresiz açlık grevin sürdürüyor.

Filistinli yazar ve aktivist Ömer Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Açlık grevi, Gazze Şeridi'nde savaş ve açlık felaketine maruz kalan halkımıza destek mesajıdır." dedi.

Gazze'ye destek için yaklaşık 2 haftadır devam ettirdikleri açlık eylemine 9 aktivistin yanı sıra bazı yöneticilerin de katıldığını aktaran Assaf, "Önümüzdeki günlerde de Ramallah, Cenin ve Nablus'tan diğer bazı kişilerin katılımını bekliyoruz." diye konuştu.

Assaf, başlattıkları açlık grevinin Gazze'deki soykırımı durduracak kadar etkili olamayabileceği ancak Filistin ve Arap halklarını harekete geçirmesini hedeflediklerini anlattı.

Filistin topraklarının yanı sıra Arap ve uluslararası alanda benzer eylemlerle İsrail'e baskının etkisinin olacağına inandıklarını dile getiren Assaf, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük felaketin hem Arap dünyasında hem de İslam dünyasında halkları harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi yaralandı.