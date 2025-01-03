Ramallah'ta İsrail Saldırısı: 7 Yaralı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğrayan 7 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'a bağlı Silvad beldesinde saldırdığı 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Silvad Belde Belediye Başkanı Raid Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 40 İsraillinin, Silvad'ın en-Nasibe bölgesine baskın düzenlediğini aktardı.

Hamid, söz konusu saldırgan grubun silahlı olduğunu ve bölgede Filistinlilere ait 5 aracı ateşe verdiğine dikkati çekerek, karşılık vermeye çalışan Filistinli gençlerin de İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.