Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'a Turist Akını

Ramazan Bayramı'nda Diyarbakır'ın tarihi mekanları turist akınına uğradı

DİYARBAKIR - Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde yerli ve yabancı turistler, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti. Özellikle şehrin simgelerinden biri olan Ongözlü Köprü, yüzlerce turistin akınına uğradı. Ziyaretçiler, köprü üzerinde gezip fotoğraf çekerken, bölgedeki trafik adeta kilitlendi. Diyarbakır'ın tarihi dokusunu keşfetmek isteyen turistler, aynı zamanda Surlar, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare gibi önemli mekanları da gezme fırsatı buldu. Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, kentin zengin mirasını yakından görme şansı elde etti.

Kalabalık nedeniyle bölgede trafik bir süreliğine aksayarak yer yer durma noktasına geldi. Bu bayramda Diyarbakır, hem doğal güzellikleri hem de binlerce yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Vatandaşlardan Abdürrahim Ay, Mardin'den geldiğini ve Diyarbakır'ı çok beğendiğini söyledi. Ay, "Sabah saatlerinden beri geziyoruz. Günü birlik geldik ve çok beğendik" dedi.

İstanbul'dan gelen Elif Çam ve Semra Çam kardeşlerde Diyarbakır'ı çok beğendiklerini önce Mardin'e geldiklerini ardından Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

Hakkari'den gelen Deniz Tunç ise, 3 günlük bayram tatilini Diyarbakır'da geçireceğini ve çok beğendiğini, insanlarının da çok sıcakkanlı olduğunu ifade etti.