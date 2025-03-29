Ramazan Bayramı Öncesi Alışveriş Yoğunluğu - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

Gaziantep'te Ramazan'ın son günü, bayram alışverişi için çarşılar dolup taştı. Esnaf memnun.

29.03.2025 16:14
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Ramazan'ın son günü alışveriş yoğunluğu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesinde alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te Ramazan aynın son gününde başta tatlı olmak üzere gıda ürünü ve giysi satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluştu. Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Şehrin işlek caddeleri, kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelen vatandaşlar sebebiyle yoğunlaştı. Bayram alışverişini son güne bırakan bazı aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bazı vatandaşlar ise bayram için tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini yaptı.

Vatandaşlardan tarihi alışveriş mekanlarına akın

Bayram hazırlıkları kapsamında vatandaşlar, şehrin en işlek çarşılarından biri olan Gaziler Caddesi'ne akın etti. Ayrıca tarihi Almacı Pazarı ve Mütercim Asım Caddesi ile bölgedeki pasaj ve dükkanlarda özellikle bayram şekeri, lokum ve giyim alışverişi yapanların yoğunluğu gözlendi. Esnaf ise yoğunluktan çok memnun olduklarını, alışverişin yoğun geçtiğini ve en büyük hareketliliğin bugün yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

"Bayram öncesi son günümüz çok yoğun ve sıkışık geçiyor"

Tarihi çarşı ile diğer alışveriş yapılan yerlerdeki bayram öncesi yoğunluğun esnafı memnun ettiğini ifade eden Gaziler Caddesi esnafından ayakkabıcı İbrahim Çelik, "Bayram öncesi son günümüz çok yoğun ve sıkışık geçiyor. Tabi vatandaşlarımız önce çocuğunu düşünürler. İlk önce çocuğu için alışveriş yapıyor, para kalırsa da kendisine alışveriş yapıyor. Bu bayram en çok çocuk satışlarımız ön planda. Ayakkabı olarak spor ve diğer ayakkabı çeşitlerini satıyoruz" dedi.

"Vatandaş kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, bu durum bize de yansıyor"

Vatandaşın öncelikli olarak giyim ve ayakkabı ürünlerinde alışveriş yaptıktan sonra gıda ürünlerine yöneldiğini vurgulayan aktar Fahri Tabur da, "Bayram alışverişi güzel geçiyor. Vatandaş alışverişe çıktı. Vatandaş çocuğu için alışverişi yapıyor, daha sonra kendisi için alışveriş yapıyor. Piyasada bir canlanma var. Vatandaş kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu durum bize de yansıyor. Çok şükür ortalama bir haftadır bayağı bir hareketlilik oldu" şeklinde konuştu.

"Son gün alışveriş çok güzel geçiyor"

Bayram hareketliliğinin yoğun olduğunu söyleyen giyim mağazası sahibi Beşir Akpınar, "Alışveriş çok güzel geçiyor. Müşterilerimizi bekliyoruz. Zaten fiyatlarımız gayet cazip, 'çıkın çıkın gelin' diyoruz. Bay, bayan ve çocuk giyim üzerine hizmet vermekteyiz, hizmetten de onur duyuyoruz. Elhamdülillah satışlarımız iyi geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı Öncesi Alışveriş Yoğunluğu - Son Dakika

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