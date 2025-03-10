Ramazan'da Ayva Kebabı Popüler - Son Dakika
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Ramazan'da Ayva Kebabı Popüler

Gaziantep'te iftar sofralarının vazgeçilmezi ayva kebabı, restoranlarda yoğun ilgi görüyor.

10.03.2025 15:38
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İftar sofrasının gözdesi: Ayva kebabı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan ayında iftarda en çok talep gören yemek ayva kebabı oldu.

Gaziantep'te Ramazan ayının gelmesiyle birlikte restoranlarda yoğunluk arttı. Ramazan'a özel yemekler arasında en çok tüketilenlerden biri olan ayva kebabı, misafirlerin favorisi haline geldi.

Mevsimsel bir lezzet olan ayva kebabı, yalnızca belirli aylarda hazırlanıyor ve odun ateşinde pişirildikten sonra özel nar ekşili sos ile tatlandırılıyor. Bakır sahanda dinlendirilen kebap, kısık ateşte demlenerek servis ediliyor. Bu özel lezzet, misafirlerden tam not alıyor. Restoran yetkilileri, şimdiye kadar müşterilerinden olumsuz bir geri dönüş almadıklarını ve herkesin yemeklerden memnun ayrıldığını belirtti.

"Kebap çeşitlerimiz arasında özellikle ayva kebabı büyük ilgi görüyor"

Ramazanda en çok tüketilen yemeklerle ilgili bilgi veren Restoran şefi Yusuf Pektaş, "Misafirlerimizin büyük kısmı yerli ve yabancı turistlerden oluştuğu için restoranımızda hareketlilik yüksek. Ramazan'a özel yemeklerimizden özellikle yuvarlama çok fazla tüketiliyor. Aynı zamanda Ramazan Bayramı yaklaşırken, yuvarlamayı merak eden misafirlerimizin talebi de artmış durumda. Kebap çeşitlerimiz arasında özellikle ayva kebabı büyük ilgi görüyor. Mevsimsel bir kebap olan ayva kebabı, sadece belirli aylarda hazırlanıyor ve bizim özel tariflerimizden biri. Odun ateşinde pişiriliyor ve nar ekşili sosla lezzetlendiriliyor. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, bakır sahanda dinlendiriliyor ve kısık ateşte demlenerek servis ediliyor. Ayva kebabımızın fiyatı 460 TL'dir" dedi.

"Bende denemek istiyorum"

Ayva kebabını ilk kez deneyecek olan müşteri Günçe Erdal, "Ayva kebabını çok duydum. Bende denemek istiyorum. Lezzetinin güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Gaziantep, Güncel, Kültür, Yaşam, İftar, Nar, Son Dakika

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