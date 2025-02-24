Ramazan Pidesi Lüks Haline Geldi

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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Ramazan pidesi fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, "Eskiden Ramazan ayı bereketin, paylaşımın simgesiydi, şimdi AKP sayesinde açlık, sefalet ve yokluğun sembolü haline geldi" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 250 gramı 20 TL, 350 gramı 30 TL olarak belirlenen Ramazan pidesi fiyatlarına tepki gösterdi. Ramazan ayında yoksulluğun daha da derinleşeceğini ifade eden Kış, şu açıklamayı yaptı:

" Türkiye'de tarımsal üretim gerilerken, gıda fiyatları hızla yükseliyor. Tarımsal girdi maliyetleri son bir yılda yüzde 32,5 arttı. Tohum fiyatları yüzde 52,3, gübre fiyatları yüzde 21,45, tarımsal ilaçlar yüzde 22,1, yem fiyatları yüzde 28,8, veteriner harcamaları yüzde 45,1 zamlandı. Bu zamlar çiftçiyi üretimden uzaklaştırdı, tahıl üretiminde büyük düşüşler yaşandı. Buğday üretimi yüzde 5,4, arpa üretimi yüzde 11,9, mısır üretimi ise yüzde 10 oranında azaldı.

"Bir Ramazan pidesi bile vatandaş için lüks hale geldi"

Artık bırakın eti, sebzeyi, bakliyatı; bir Ramazan pidesi bile vatandaş için lüks hale geldi! 30 gün boyunca her gün iftar sofrasına bir pide koymak isteyen bir aile 600-900 TL arasında para ödemek zorunda! Dar gelirli, asgari ücretli, emekli bu parayı nereden bulacak?

Çiftçinin üretim yapabilmek için aldığı krediler katlanarak büyüdü. Tarım sektörünün kredi borcu son üç yılda yüzde 418 artarak 868 milyar TL'ye ulaştı! Kamu bankalarına olan borç yüzde 447 artarak 685 milyar TL oldu. Özel bankalara olan borç iki katına çıktı, 183 milyar TL'ye ulaştı. Takibe alınmış kredi borçları 1,5 milyar TL'ye yükseldi.

"Bu iktidar yüzünden çiftçi üretemez, vatandaş satın alamaz hale geldi"

Bu iktidar yüzünden çiftçi üretemez, vatandaş satın alamaz hale geldi! Tarıma destek yok, girdi maliyetleri uçmuş, borçlar tavan yapmış! Ramazan'da iftar sofrası kurmak bile artık büyük bir maliyet haline geldi. Bu tablonun sorumlusu AKP'dir!

Eskiden Ramazan ayı bereketin, paylaşımın simgesiydi, şimdi AKP sayesinde açlık, sefalet ve yokluğun sembolü haline geldi! Vatandaş, pide almak için bile hesap yapar hale geldi. Bu utanç tablosunun sorumluları hesap verecek! Türkiye'yi bu karanlıktan çıkaracağız!

Bu sefalet düzenini yıkacağız, halkın iktidarında Ramazan sofraları yeniden bereketli olacak!"