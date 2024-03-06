Ramazan ve Şevval Hilali Görülecek Yerler ve Başlama Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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Ramazan ve Şevval Hilali Görülecek Yerler ve Başlama Tarihleri Açıklandı

Ramazan ve Şevval Hilali Görülecek Yerler ve Başlama Tarihleri Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Atlas Okyanusu'nda, hemen ardından Kuzey ve Güney Amerika kıtalarından itibaren görülmeye başlanacağını söyledi. Şevval hilalinin ise ilk önce Asya kıtasının doğusunda görüleceği belirtildi.

06.03.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Atlas Okyanusu'nda, hemen ardından Kuzey ve Güney Amerika kıtalarından itibaren görülmeye başlanacağını söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü yaklaşık 29,5 günlük sürenin esas alındığını ve burada "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini aktaran Eren, ramazan ve şevval hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

2016'da düzenlenen Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi'nde alınan kararlarla hilalin görülebilirlik kriterlerinin belirlendiğini bildiren Eren, "Ramazan hilali ilk Atlas Okyanusu ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında görülecek. 10 Mart'ta içtima ve rüyet olacak. Kongrede alınan kararlara göre, Başkanlığımız dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesine itibar ettiği için Amerika kıtasında görülecek hilalden dolayı 11 Mart'ta ramazan ayına başlayacağız." bilgisini verdi.

Suudi Arabistan ile birlikte birçok İslam ülkesinin aynı gün ramazana başlayacağını ümit ettiğini belirten Eren, şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise ilk önce Asya kıtasının doğusunda görüleceğini dile getirdi.

Şevval hilali öncesinde 8 Nisan'da içtima, 9 Nisan ise rüyet olacağı bilgisini paylaşan Eren, "10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Şevval hilali Asya kıtasında görüleceği için hava muhalefeti olmadığı takdirde rüyet günü olan 9 Nisan'da hem Türkiye'de hem de Mekke'de hilalin görülebileceğini umut ediyoruz. Dolayısıyla tüm dünyanın Ramazan Bayramı'nı 10 Nisan'da kutlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın herhangin bir yerinde yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanların namaz vakit taleplerini karşıladıklarını dile getiren Eren, "Dünyadaki yaklaşık 9 bin 500 yerleşim yerinin imsakiye bilgilerini web site ve mobil uygulamalarda hizmete sunuyoruz." dedi.

Eren, Avusturalya'da Amerika'ya kadar bir çok ülkeye Başkanlığın hazırladığı takvimleri sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Atlas Okyanusu, Güney Amerika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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