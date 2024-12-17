Refah'ta Filistinliler Zorunlu Göçte - Son Dakika
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Refah'ta Filistinliler Zorunlu Göçte

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin Refah bölgesinde Filistinliler zorunlu göçe başladı.

17.12.2024 16:48
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın kuzeybatısında yaşayan Filistinliler sabah saatlerinden itibaren bölgeden zorunlu göçe başladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait araçlar Refah kentinin kuzeybatısına doğru aniden girmeye başladı.

İsrail askeri araçları ve insansız hava araçları bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yoğun ve aralıksız şekilde ateş açtı.

İsrail ordu güçlerinin bu adımının ardından kuzeybatıdaki El-Mevasi bölgesinde Filistinliler arasında zorunlu göç hareketi başladı.

Filistinli aileler, içinde bulundukları zor koşullar ve saldırılar devam etmesine rağmen bölgeden kaçmaya başladı.

İsrail'in bölgeye askeri araçlarla gerçekleştirdiği saldırı öncesi herhangi bir uyarıda bulunulmadı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İsrail, Refah'ın sahil kesimindeki Muaviye Mescidi çevresine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

Mevasi bölgesinde İsrail saldırılarından korunamayan, kumaş ve naylondan yapılmış çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş binlerce Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

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