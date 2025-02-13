Refah'ta İnsani Kriz Derinleşiyor

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, kentin hala ateşkes anlaşmasının dışında kaldığını ve 200 binden fazla yerinden edilen Filistinlinin zor insani şartlar altında açık alanda yaşadığını söyledi.

Sufi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, kentin yüzde 60'ından fazlasını kontrol etmeye devam ediyor ve bu durum binlerce sığınmacının evlerine dönmesini engelliyor." dedi.

Yerinden edilen insanların hala Gazze Şeridi'nin güneybatısında yer alan Han Yunus ve Refah'taki Mevasi bölgelerinde kaldığını, ancak kent için ayrılan çadırların teslim edilmemesi nedeniyle organize barınma merkezlerine erişemediklerini ifade etti.

Sufi, 200 binden fazla yerinden edilen Filistinlinin altyapının tahrip edilmesi ve temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle zor insani şartlar altında yaşadığını vurguladı.

İsrail ordusunun Refah'taki ihlallerini sürdürdüğünü, evleri yıkmaya devam ettiğini ve "güvenli" olarak sınıflandırılan bölgelere ateş açtığını aktaran Sufi, bu durumun sivillerin hayatını doğrudan tehdit ettiğini, yardım ve yeniden inşa çabalarını engellediğini söyledi.

Sufi, Refah'taki su şebekesinin tamamen tahrip olduğunu ve evlere su ulaştırılamadığını, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının insani protokolüne göre izin verilmesi gereken jeneratörler veya yedek parçaların da temin edilemediğini belirtti.

Refah halkının ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana durumlarında herhangi bir iyileşme görmediğini ve hayatlarının tehlikede olduğunu vurgulayan Sufi, uluslararası toplumu derhal bu duruma müdahale etmeye ve süregelen ihlalleri durdurmaya çağırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasına varılmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.