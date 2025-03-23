Refah'ta İsrail Kuşatması: Siviller Hedef Alındı - Son Dakika
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Refah'ta İsrail Kuşatması: Siviller Hedef Alındı

İsrail ordusu, Refah'taki Es-Suudi mahallesinde sivilleri kuşatarak saldırılarını intensifiye etti.

23.03.2025 16:16
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Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde saldırılarını şiddetlendiren İsrail ordusu, Tel Sultan'daki Es-Suudi mahallesinde yüzlerce sivili kuşattı.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak "tahliye" uyarısı yaptıktan kısa bir süre sonra Tel Sultan'a bağlı Suudi mahallesine askeri araçlarla girdi.

Bölgeden ayrılmak isteyen sivillere ateş açan İsrail askerleri, mahalleyi kuşatma altına alındı.

Görgü tanıkları İsrail askerlerinin ayrıca Tel Sultan mahallesinden zorla yerinden edilen Filistinlilere ateş açtığını, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, belirlediği zorunlu göç güzergahı üzerinde arama-kontrol noktası kurdu.

İsrail, Refah'ta ambulansları hala kuşatma altında tutuyor

İsrail ordusunun gün içerisinde Refah kentinde Filistin Kızılayına bağlı olan ambulansları hala kuşatma altında tuttuğu ve ekiplerle irtibat kurulamadığı kaydedildi.

İsrail ordusu gün içerisinde Refah kentinde bombardımana maruz kalan bölgede bulunan 4 ambulansı kuşatma altına aldı, bazı sağlık görevlileri yaralandı.

Filistin Kızılayına bağlı ambulanslarda abluka altında tutulan sağlık ekipleriyle hala irtibatın kurulamadığı kaydedildi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü de Refah'ın batısındaki Bereksat bölgesinde İsrail'in hedefine maruz kalan Kızılay ekipleriyle irtibatlarının kesildiğini duyurdu.

Kuşatma altındaki ekiplere zarar verilmemesi uyarısında bulunan Sivil Savunma Müdürlüğü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlara kuşatma altındaki Filistinlilerin ve ekiplerin korunmasında sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, "terör örgütlerini vuracağı" iddiasıyla bölgeye güçlü bir saldırı düzenleyeceğini belirterek Tel Sultan mahallesinin acilen boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, "tehlikeli savaş bölgesi" olduğu iddiasıyla Tel Sultan'a saldırı başlatıldığını belirtmişti.

Filistinlileri barınma merkezlerinde, çadırlarda veya evlerde kalmaya karar vermemeleri konusunda tehdit eden Adraee, araç kullanmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

Ordu sözcüsü, Filistinlilere, gece boyu sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılara maruz kalan Mevasi bölgesine gitmeleri talimatını vermişti.

İsrail güçlerinin bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'ta zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadır ve evlere düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refah'ta İsrail Kuşatması: Siviller Hedef Alındı - Son Dakika

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