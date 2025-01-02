Regaip Kandili Coşkusu

Güncel

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde dualarla idrak edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunduğu programda dualar edildi. Yatsı namazının ardından program sona erdi.

Sultanahmet Camisi'ndeki Regaip Kandili programına da vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, cemaatle yatsı namazı kılındı. Namazın ardından bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazı sonrası program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar namaz ve dualarla kandili idrak etti.